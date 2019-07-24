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      Готівковий курс валют 24 липня: гривня продовжує суттєво дорожчати

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 24 липня 2019
      Готівковий курс валют 24 липня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 24 липня на готівковому ринку, як і в попередні дні, суттєво зріс. Американська валюта подешевшала на 12 копійок, а європейська – на 22 копійки.

      Долар подешевшав ще на 12 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,48 гривні, а продавали – по 25,76 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро ще більше подешевшав – одразу на 22 копійки. Купували його по 28,37 гривні, а продавали – по 28,82 гривні.

      За курсом валют від НБУ 24 липня долар подешевшав лише на 1 копійку і коштував 25,63 грн. Євро подешевшав на 12 копійок і коштував 28,64 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Парламентські вибори і економіка: що буде з цінами, гривнею, зарплатами

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Євро Валюта Курси валют Долар
      Джерело: 24 канал
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