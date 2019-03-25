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      Готівковий курс валют 25 березня: гривня знову почала дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 25.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 25 березня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 25 березня на готівковому ринку продовжив зростати, причому євро подешевшав одразу на 9 копійок.

      Євро на початку тижня втратив у ціні 9 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували євро по 30,31 гривні, а продавали – по 30,79 гривні.

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      Долар у понеділок продовжив дешевшати – купували його по 26,84 гривні (-3 копійки в порівнянні з п'ятницею), а продавали – по 27,10 гривні (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 25 березня долар подешевшав на 30 копійок і коштував 26,96 грн. Євро обвалився на 57 копійок – до 30,47 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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