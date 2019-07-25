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      Готівковий курс валют 25 липня: гривня зміцнилася ще більше

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 25 липня 2019
      Готівковий курс валют 25 липня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 25 липня на готівковому ринку продовжує стрімке зростання. Обидві валюти втратили понад 10 копійок.

      Долар купували по 25,38 грн (на 10 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 25,67 грн (-9 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 28,23 грн (-14 копійок), а продавали по 28,68 грн (-14 копійок).

      За курсом валют від НБУ 25 липня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 25,51 грн. Євро подешевшав на 22 копійки і коштував 28,42 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют Долар
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