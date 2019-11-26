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      Готівковий курс валют 26 листопада: євро і долар стрімко падають

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      Готівковий курс валют 26 листопада в Україні / isorepublic.com

      Курс гривні щодо євро та долара 26 листопада на готівковому ринку продовжує рости.

      Долар у вівторок подешевшав на 9 копійок. Його купували за 23,89 гривні, а продавали по 24,11 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували за 26,24 гривні (-11 копійок), а продавали по 26,61 гривні (-12 копійок).

      За курсом валют від НБУ 26 листопада долар подешевшав на 11 копійок і коштував 24,05 гривні. Євро ж подешевшав аж на 24 копійки і коштував 26,48 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 до кінця року закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні за євро.

      До теми: Нацбанк змінив дизайн 50 і 200 гривень: фото

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро
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