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      Готівковий курс валют 26 грудня: долар та євро відчутно втратили у ціні

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      Готівковий курс валют на сьогодні 26.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 26 грудня в Україні / financialtribune.com

      Курс гривні щодо євро та долара 26 грудня на готівковому ринку суттєво зміцнився. Зокрема, європейська валюта втратила в ціні понад 20 копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в середу суттєво втратив у ціні – купували його по 31,02 гривні (на 26 копійок дешевше, аніж у п'ятницю, 21 грудня), а продавали – по 31,54 гривні (-20 копійок).

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      Долар продовжив дешевшати – купували його в середу по 27,30 гривні, що на 13 копійок дешевше, аніж у п'ятницю, 21 грудня, а продавали – по 27,62 гривні (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 26 грудня курс долара не змінився і залишився на позначці 27,43 грн. Євро теж не змінився в ціні і коштував 31,31 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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