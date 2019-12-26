Готівковий курс валют 26 грудня: гривня впала вперше за два тижні

Курс гривні щодо євро та долара 26 грудня на готівковому ринку суттєво обвалився. Національна валюта втратила понад 20 копійок.

Долар у четвер купували за 23,10 гривні (на 20 копійок дорожче, аніж у вівторок), а продавали по 23,55 гривні (+33 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро купували за 25,46 гривні (на 17 копійок дорожче порівняно з вівторком), а продавали по 26,03 гривні (+28 копійок).

Таким чином гривня зупинила тривале зміцнення. Востаннє національна валюта дешевшала на кілька копійок 13 грудня.

За курсом валют від НБУ 26 грудня долар подешевшав на 2 копійки – до 23,26 гривні. Євро втратив у ціні 1 копійку і коштував 25,77 гривні.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу