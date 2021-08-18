Готова прихистити ще більше: Велика Британія прийняла 3 тисячі біженців з Афганістану
Джерело:BBC
Низка країн зголосилась прийняти біженців з Афганістану, де таліби захопили владу. Тепер зголосилась і Велика Британія.
Країна вже прийняла 3 тисячі осіб. Невдовзі планує прихистити ще 20 тисяч. У Лондоні визнали, що наразі всіх охочих не вдалось евакуювати.
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У Велику Британію змогли втекти люди, які працювали з військовими, зокрема перекладачі та їхні родини. В першій рік держава запропонує оселитися понад 5 тисячам особам. Пріоритет віддаватимуть зокрема жінкам і дітям.
Реакція країни на напад талібів
Держава 17 серпня повідомила, що має намір відправити до Афганістану 200 військовослужбовців, аби вони допомогли евакуювати населення.
Відтак кількість військових у регіоні збільшиться до 900 осіб. Наразі їх там лише 100. Про місце розташування військових наразі не повідомили.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив ситуації в Афганістані із президентом Франції Еммануелем Макроном. Він наголосив, що варто терміново скликати засідання "Великої сімки".Відзначимо! Люди масово тікають з Афганістану. Мережу облетіли кадри, де вони в аеропорту давлять один одного, намагаючись врятуватись та вилетіти з регіону.
Які країни вже прихистили біженців з Афганістану
- Німецька канцлерка Ангела Меркель заявила, що держава категорично не зможе прийняти усіх охочих переселенців з Афганістану. Вона пояснила, що важливо надати допомогу сусіднім країнам, куди прибуватимуть біженці, насамперед з Пакистану.
- Канада повідомила, що готова прихистити біженців. Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно зауважив, країна готова прийняти до 20 тисяч людей.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на евакуації саме громадян України.