Готова прихистити ще більше: Велика Британія прийняла 3 тисячі біженців з Афганістану

Низка країн зголосилась прийняти біженців з Афганістану, де таліби захопили владу. Тепер зголосилась і Велика Британія.

Країна вже прийняла 3 тисячі осіб. Невдовзі планує прихистити ще 20 тисяч. У Лондоні визнали, що наразі всіх охочих не вдалось евакуювати.

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У Велику Британію змогли втекти люди, які працювали з військовими, зокрема перекладачі та їхні родини. В першій рік держава запропонує оселитися понад 5 тисячам особам. Пріоритет віддаватимуть зокрема жінкам і дітям.

Реакція країни на напад талібів

Держава 17 серпня повідомила, що має намір відправити до Афганістану 200 військовослужбовців, аби вони допомогли евакуювати населення.

Відтак кількість військових у регіоні збільшиться до 900 осіб. Наразі їх там лише 100. Про місце розташування військових наразі не повідомили.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив ситуації в Афганістані із президентом Франції Еммануелем Макроном. Він наголосив, що варто терміново скликати засідання "Великої сімки".

Які країни вже прихистили біженців з Афганістану

Німецька канцлерка Ангела Меркель заявила, що держава категорично не зможе прийняти усіх охочих переселенців з Афганістану. Вона пояснила, що важливо надати допомогу сусіднім країнам, куди прибуватимуть біженці, насамперед з Пакистану.

Канада повідомила, що готова прихистити біженців. Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно зауважив, країна готова прийняти до 20 тисяч людей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на евакуації саме громадян України.