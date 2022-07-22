У білорусі чітко виділяється частина суспільства, яка готова до боротьби, – опозиціонер Латушко

алєксандр лукашенко усіма силами намагається втриматися при владі. Однак в країні з'являється дедалі більше людей, які незадоволені його політикою.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський опозиціонер та ексміністр культури білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз білоруси стурбовані політичною ситуацією в країні.

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Настрої у білоруському суспільстві

Латушко зазначив, що у білорусі почалися процеси чіткого розмежування суспільства.

"Частина суспільства, яких ми називаємо "ябатьки", беззаперечно підтримують лукашенка і вірять його брехні. Це близько 20 – 25%", – сказав він.

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Ще одна частина суспільства, за словами Лашутка, демотивована і не вірить, що можна досягнути якихось змін. Водночас з'являється дедалі більше людей, які готові взяти ситуацію у свої руки.

Дуже чітко виділилася частина суспільства, яка готова до боротьби, до активних дій,

– наголосив опозиціонер.

Завдання білоруської опозиції

Ексміністр культури білорусі додав, що для опозиції зараз важливо координувати цю частину суспільства.

Завдання демократичних сил – об'єднати цих людей і запропонувати їм формулу боротьби,

– зазначив він.

Опозиціонер наголосив, що у цьому питанні дуже важлива підтримка Заходу. Зокрема, введення жорстких санкцій проти білорусі та самопроголошеного президента лукашенка.

"Мають бути синхронні дії як з боку Заходу, так і з боку наших демократичних сил. Це наша відповідальність, не Заходу. Але взаємодія принципово важлива", – додав він.

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