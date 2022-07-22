У білорусі чітко виділяється частина суспільства, яка готова до боротьби, – опозиціонер Латушко
алєксандр лукашенко усіма силами намагається втриматися при владі. Однак в країні з'являється дедалі більше людей, які незадоволені його політикою.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський опозиціонер та ексміністр культури білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз білоруси стурбовані політичною ситуацією в країні.
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Настрої у білоруському суспільстві
Латушко зазначив, що у білорусі почалися процеси чіткого розмежування суспільства.
"Частина суспільства, яких ми називаємо "ябатьки", беззаперечно підтримують лукашенка і вірять його брехні. Це близько 20 – 25%", – сказав він.
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Ще одна частина суспільства, за словами Лашутка, демотивована і не вірить, що можна досягнути якихось змін. Водночас з'являється дедалі більше людей, які готові взяти ситуацію у свої руки.
Дуже чітко виділилася частина суспільства, яка готова до боротьби, до активних дій,
– наголосив опозиціонер.
Завдання білоруської опозиції
Ексміністр культури білорусі додав, що для опозиції зараз важливо координувати цю частину суспільства.
Завдання демократичних сил – об'єднати цих людей і запропонувати їм формулу боротьби,
– зазначив він.
Опозиціонер наголосив, що у цьому питанні дуже важлива підтримка Заходу. Зокрема, введення жорстких санкцій проти білорусі та самопроголошеного президента лукашенка.
"Мають бути синхронні дії як з боку Заходу, так і з боку наших демократичних сил. Це наша відповідальність, не Заходу. Але взаємодія принципово важлива", – додав він.
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Позиція лукашенка: головне
- Самопроголошений білоруський президент алєксандр лукашенко спробував виправдати небажання покидати свій пост. Він заявив, що залишається при владі, бо це "рішення його народу". На його думку, йому вдалося врятувати білорусь від долі України.
- лукашенко підтримує російську агресію в Україні. білоруський диктатор надав свої території для розміщення російських військ та військової техніки. Друг путіна розповідає маячню та виправдовує кремлівського агресора. Зокрема, лукашенко заявив, що російські окупанти "мусили" зайти на територію України. Мовляв, ЗСУ розгорнули біля білоруського кордону 4 дивізіони та мали на озброєнні "Точки-У", тому напад на Україну цілком виправданий.
- Також лукашенко в інтерв'ю французьким журналістам заявив, що їхні тісні стосунки з росіянами передбачають підтримку абсолютно всіх їхніх дій. Очевидно, що білорусь підтримує навіть злочини окупантів, включно з анексією Криму та окремих частин Донецької та Луганської областей.