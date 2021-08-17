Готові говорити з Росією про Крим в межах Кримської платформи, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що офіційного запрошення Росії на саміт Кримської платформи не надсилали. Очільник міністерства запевнив, що Україна готова говорити з Росією про деокупацію Криму.

Кулеба пригадав, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою. Про це очільник МЗС розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

Зауважте Тут емоції зайві, – Верещук про участь Меркель у Кримській платформі

Україна готова говорити з Росією про деокупацію Криму

Дмитро Кулеба розповів, що офіційне запрошення Росії не надсилалироте зазначив, що Росія з самого початку, коли було публічно оголошено про проведення Кримської платформи, категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з нею.

Ми не проти й готові говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи. Але тема цієї розмови має бути тільки одна – шлях та графік деокупації Криму,

– запевнив очільник МЗС.

Він також розповів, що певне немає жодної країни у світі, у МЗС якої не звернулись би російські дипломати з вимогою не брати участь в саміті Кримської платформи.

До речі, у першому саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть участь 40 країн та організацій. Вони мають ухвалити зокрема й Кримську декларацію. Це документ, який буде відкритий для подальшого приєднання інших держав, якщо вони з якоїсь причини не змогли взяти участі у першому саміті.

Коротко про Кримську платформу