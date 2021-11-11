Готові "підставити плече": у Росії прокоментували ймовірні санкції ЄС щодо Білорусі
11 листопада 2021 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Кремлі заявили, що готові підтримати Мінськ. Зокрема мовиться про підтримку у випадку застосування санкцій ЄС.
Санкції Євросоюз може посилити через загострення ситуації з біженцями на кордоні з Литвою та Польщею. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін, пишуть російські ЗМІ.
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Росія заявила, що допоможе Білорусі у випадку санкцій ЄС
Панкін заявив, що Москва готова підтримати Білорусію, якщо Євросоюз запровадить нові санкції проти країни.
Білоруськими друзями ми завжди підставляємо плече,
– заявив Панкін.
Зокрема питання санкцій можуть розглянути 15 листопада на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.Зверніть увагу! З 8 листопада на польсько-білоруському кордоні помітили багато біженців, які намагались потрапити у Польщу. Через це країна скерувала на кордон 12 тисяч військових. НАТО та ЄС звинувачують режим Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на Євросоюз, адже раніше проти режиму вже ввели санкції.
Ймовірне запровадження нових санкцій проти Білорусі: що відомо
- 11 листопада видання Bloomberg заявило, що Євросоюз готує нові санкції через поведінку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Джо Байденом заявила, що Євросоюз і США готують покарання режиму Лукашенка за організацію "гібридної атаки" на союзників.
- Зокрема санкції хочуть ввести проти російського "Аерофлоту", турецької Turkish Airlines та білоруської "Белавіа". Все через те, що вони причетні до перевезення біженців. Хоч Лукашенко це заперечує.
- Журналіст Рікард Юзвяк заявив, у ЄС вже затвердили критерії для нового пакету санкції проти Білорусі. Відповідно, з понеділка, 15 листопада, почнуть формувати санкційні списки.