Готові "підставити плече": у Росії прокоментували ймовірні санкції ЄС щодо Білорусі

У Кремлі заявили, що готові підтримати Мінськ. Зокрема мовиться про підтримку у випадку застосування санкцій ЄС.

Санкції Євросоюз може посилити через загострення ситуації з біженцями на кордоні з Литвою та Польщею. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін, пишуть російські ЗМІ.

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Росія заявила, що допоможе Білорусі у випадку санкцій ЄС

Панкін заявив, що Москва готова підтримати Білорусію, якщо Євросоюз запровадить нові санкції проти країни.

Білоруськими друзями ми завжди підставляємо плече,

– заявив Панкін.

Зокрема питання санкцій можуть розглянути 15 листопада на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.

Ймовірне запровадження нових санкцій проти Білорусі: що відомо

11 листопада видання Bloomberg заявило, що Євросоюз готує нові санкції через поведінку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Джо Байденом заявила, що Євросоюз і США готують покарання режиму Лукашенка за організацію "гібридної атаки" на союзників.

Зокрема санкції хочуть ввести проти російського "Аерофлоту", турецької Turkish Airlines та білоруської "Белавіа". Все через те, що вони причетні до перевезення біженців. Хоч Лукашенко це заперечує.

Журналіст Рікард Юзвяк заявив, у ЄС вже затвердили критерії для нового пакету санкції проти Білорусі. Відповідно, з понеділка, 15 листопада, почнуть формувати санкційні списки.