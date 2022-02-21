Готові показати, що таке декомунізація, – Путін з відвертими погрозами звернувся до українців

Володимир Путін увечері 21 лютого вийшов у прямий ефір з цинічним та абсурдним зверненням. Очільник Кремля озвучив у бік України відверті погрози.

У своєму виступі Путін проігнорував історичні факти та обмежився неадекватними фантазіями російської пропаганди. Україну з її древньою історією та культурою очільник Кремля назвав країною "імені Володимира Ілліча Леніна". Виступ очільника Кремля транслювали російські пропагандистські ЗМІ. 24 канал зібрав головні тези.

Зауважте У Думі вже потирають руки: кажуть, що після "визнання" бойовиків введуть війська на Донбас

"Ленін створив Україну"

За словами президента країни-агресорки, саме Ленін нібито був її "автором та архітектором". Варто зауважити, що перша письмова згадка про Україну з'явилася ще у XII столітті. Тим часом Ленін народився у 1870 році.

Ви хочете декомунізації? Що ж, нас абсолютно це влаштовує. Ми готові показати, що таке справжня декомунізація,

– цинічно заявив Путін.

Також президент країни-агресорки наголосив, що Україна для Росії – не просто сусідня країна, а частина історії, де живуть близькі люди. Вочевидь, Путін не цікавиться історією, бо вчені вже давно спростували вигадки про спільні корені та "один народ".

Путін повторюється

Водночас фантазія Путіна все-таки підвела. Він не зміг вигадати нового фейку, тому повторив вигадки зі своєї одіозної статті "Про історичну єдність росіян та українців". Цей опус очільник Кремля опублікував у липні 2021 року.

Тоді Путін бездарно перекрутив історію та назвав Україну "дітищем Радянського Союзу".

"Один народ" – це вигадка

Росія у своїй пропаганді активно використовує байку про те, що українці, білоруси і росіяни – це братній єдинокровний народ. Водночас це – лише вигадка.

"Одного народу" ніколи не було й бути не могло. Сама історія спростовує цей фейк.

Праслов'яни як пранарод заселяли терени, 99% яких перебуває у межах етнічної України.

Водночас основою народу майбутнього Московського царства стали угро-фінські племена. Від праслов'ян вони відрізнялися не лише менталітетом, але й зовні.

Байден про ймовірний напад Путіна: дивіться відео