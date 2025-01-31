Віцемаршал Британії назвав країну, яка може стати "призом" Путіна

Все частіше виникають розмови про завершення російсько-української війни. Зокрема і Дональд Трамп говорить про готовність української влади укласти угоду, проте невідомо, чи Кремль хоче цього. Однак у Владіміра Путіна можуть бути плани й щодо іншої сусідньої країни.

Таку думку 24 Каналу висловив віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, зазначивши, що всім варто бути обережними, адже у Трампа є великий досвід укладання угод. Проте президент США наголошує на тому, що війна в Україні нікому не на користь, тому її потрібно завершити.

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Чим ще небезпечний Путін

Шон Белл зауважив, що наміри Трампа стають зрозумілими – він хоче припинити війну в Україні.

"Він хоче, щоб це досягнення увійшло в його біографію. Але загроза полягає в тому, якщо не створити безпеку для України в довгостроковій перспективі та дати Путіну зрозуміти, що він отримає винагороду за свої амбіції, то ситуація може тільки погіршитись", – сказав віцемаршал Британії.

За його словами, є ще одна країна, в якій Росія поступово захоплює контроль – Білорусь.

Путін військово не нападав на цю державу, але тепер вона може стати наступним "призом" диктатора, яким він ефективно скористається,

– припустив він.

Варто підкреслити, що Росія перебуває на фінальному етапі фактичної анексії Білорусі. Кремль прагне повного контролю над білоруськими збройними силами, управлінням країни та її ресурсами, перетворюючи Мінськ на стратегічного партнера для своїх геополітичних цілей. Аналітики ISW попереджають, що така інтеграція становить загрозу не лише для України, але й для НАТО та США.