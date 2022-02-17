Готові зубами рвати мерзоту, яка стріляє по дітях, – офіцер ЗСУ про ситуацію на Донбасі

Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли з артилерії дитячий садок у Станиці Луганській. В Збройних силах України вже відреагували на цю цинічну атаку.

Офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко, який перебуває у зоні проведення ООС, заявив, що ситуація досить різко активізувалася. Про це він повідомив у ефірі державного телевізійного каналу "Рада".

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Підступний, цинічний, гидкий обстріл дитячого садочку. Три жінки контужені, їм надали медичну допомогу. Після цього випадку наші військові готові зубами рвати цю мерзоту, яка по дітях стріляє,

– наголосив захисник України.

Юрій Кочевенко розповів, що першими на місці події опинилися військовослужбовці Збройних сил України, а саме наші бойові медики, які забезпечили евакуацію і дітей, і поранених.

Ворог влаштовує провокації

Однак, за його словами, ворог не обмежився цим злочином. На кількох напрямках відбулися провокації. У районі Горлівки окупанти застосували протитанкові ракети по наших позиціях.

Збройні сили перебувають у максимальній бойовій готовності, але на провокації поки не відповідають. Ми готові виконати будь-які посталені державою бойові завдання,

– додав офіцер ЗСУ.

Окупанти обстріляли дитсадок

Окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 міліметри ворог випустив 32 снаряди.

Найманці Росії атакували будівлю дитячого садочка, де у цей час перебували неповнолітні. На щастя, серед малечі постраждалих немає, але троє працівників закладу зазнали контузії.

Проросійські бойовики також обстріляли й залізничну станцію Кіндрашівська-нова. Снаряди прилетіли у локомотивне депо. Люди не постраждали, але атака пошкодила тепловоз.

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