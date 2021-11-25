Чи готовий Шольц взяти головну роль у переговорах з Путіним: посол в Німеччині пояснив ситуацію

В Україні не розуміють, чи наступник Ангели Меркель Олаф Шольц візьме на себе головну роль у переговорах з Володимиром Путіним. Мовиться про діалог в рамках нормандського формату.

Про це сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він зазначив, що в коаліційній угоді соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, що становитимуть нову німецьку владу, закликають Росію припинити агресію

До теми Жодних перемовин не буде, – правозахисник про нормандський формат та дії Росії

Виклик для Берліна

Проте поки там не говорять про нормандський формат. Він є головним політико-дипломатичним інструментом для деокупації Донецької та Луганської областей.

"Чи дійсно готовий наступний канцлер Олаф Шольц брати на себе головну роль у непростих переговорах з Путіним? Це питання поки залишається відкритим", – наголосив Мельник.

Україна продовжує наполягати на проведенні берлінського саміту "нормандської четвірки", щоб вивести мирний процес з глухого кута, в який всіх нас завела Росія. Цей виклик стане одним з перших серйозних стрес-тестів для Берліна,

– додав він.

Нормандський формат: останні новини

Нормандська зустріч повинна була відбутися 11 листопада на рівні міністрів закордонних справ. Проте Сергій Лавров 8 листопада відмовився брати участь у перемовинах. На його думку, немає узгодженого підсумкового документа.

Німеччина та Франція обурились такими діями, бо сама ж Росія пропонувала зустріч на рівні міністрів, а потім відмовилася.

Прессекретар Володимира Зеленського повідомив, що Кремль вкотре продемонстрував, що це він блокує переговори.

"Нормандська четвірка" – це президенти Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та канцлерка Ангела Меркель. Вони востаннє зустрічались у Парижі наприкінці 2019 року. Після цього Росія блокує перемовини.