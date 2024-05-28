Це справжня війна: Піонтковський пояснив, наскільки Захід готовий до ескалації

Десяток західних країн готові надіслати до України військових інструкторів. Однак, від них до пілотів – коротка дистанція. Концептуально Захід готовий до ескалації. Передусім, до цього готова Франція та Велика Британія.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що це справжня війна. Тим часом російські пропагандисти погрожують президенту Франції Еммануелю Макрону. Мовляв, росіяни спеціально убиватимуть французьких військових.

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"Люди готові вмирати. Люди готові воювати. "Якщо тільки англійці вдарять своїми ракетами, ми завдаватимемо ударів по всіх британських об'єктах в Україні". Добре, завдавайте. Про це є війна. Це вже буде війна із зовсім іншим противником", – сказав Піонтковський.

Рішення не Альянсу

У НАТО триває дискусія щодо можливості закрити небо на Заході України. Тим часом американські ЗМІ пишуть про те, що Білий дім проти ідеї безпольотної зони.

Російський публіцист зі США переконаний, що це не буде погодженим рішенням Альянсу. Тим часом естонці заявили, що таки відправлятимуть своїх інструкторів до України. І, мовляв, навіть, якщо їх там уб'ють, вони не вимагатимуть, аби НАТО активувало 5 статтю.

5 пункт договору про оборону передбачає, що член Альянсу, на якого напали, може розраховувати на допомогу від інших союзників. Мовиться не обов'язково про військовий формат. Кожен член НАТО самостійно вирішує те, як саме допомогти.

Люди розуміють, що вони там боротимуться за Естонію. Краще боротися разом із боєздатною українською армією десь у районі Луганська, Бєлгорода, Харкова, ніж після розгрому української армії боротися з ними в Нарві. Це всі розуміють,

– наголосив Андрій Піонтковський.

Водночас США не надішлють до України свої літаки та інструкторів. Проте, ця країна може виготовляти у достатній кількості снаряди для артилерії та систем ППО.

"Достатньо цього з американців. Нам потрібні французькі, британські та шведські літаки", – додав російський публіцист зі США.

На його думу, Україні потрібно лише 150 літаків, аби "викинути" російське угруповання із тимчасово окупованого Криму за тижневі терміни. Після того, вважає Піонтковський, у Москві настануть "незворотні політичні зміни".

Різкі зміни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни блоку зняти обмеження щодо використання їхньої зброї по території Росії. Піонтковський зазначив, що Столтенберг, згідно зі своїми обов'язками, повинен висловлювати консенсусну думку.

"А він раптом заявляє: "Нехай Байден знімає свої обмеження не вдаряти по російській території". Дуже змінюється настрій", – сказав російський публіцист зі США.

Чи направляє Франція своїх інструкторів до України