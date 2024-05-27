Колишні "антимайданівці" готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

Одесити "зливали" інформацію про залізничну інфраструктуру регіону агентам ФСБ. Свою антиукраїнську позицію вони виявляли ще з часів Революції Гідності та були учасниками одеського "Антимайдану".

Агентурну групу ФСБ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині, викрили співробітники Служби безпеки України. Зрадники планували удари, що частково б зупинили рух потягів в області.

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Очільником агентурної групи був учасник "Антимайдану"

Очільником агентурної групи був одесит, який працював інструктором з рукопашного та ножового бою. Раніше він був одним з активістів одеського "Антимайдану".

Зрадник особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. Разом із ним "працював" його близький родич. Вони мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій,

– пишуть в СБУ.

Крім того, очільник агентурної групи був адміністратором групи прихильників так званої "Новоросії" в одній із соцмереж, де організував збір коштів для військ терористичних "Л/ДНР". Також він створював та поширював матеріали із закликом до захоплення влади та зміни меж території України.

"Він робив це через ресурс Novorus.info – так зване "центральне інформагентство "Новоросії", – додають у Службі безпеки України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. "Керівнику" групи загрожує ув'язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, а його родичу – до 5 років позбавлення волі.

СБУ отримала докази співпраці одеситів з ФСБ / Фото СБУ

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