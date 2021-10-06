Готував теракти й підпал консульства на Закарпатті: СБУ викрила агента спецслужб Росії

Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичних актів на Закарпатті та викрила агента російських спецслужб. Зловмисник планував здійснити підпал Генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Чоловік за допомогою інших зловмисників намагався вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

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Зловмисник втік у Росію

Наразі встановили особу організатора злочинів. Він – уродженець Луганської області. За оперативними даними, чоловік переховується на території Росії. Його завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності проти держбезпеки України.

Наразі тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника.



Правоохоронці викрили агента спецслужб Росії / Фото СБУ

Деталі викритої злочинної діяльності

За завданням своїх "кураторів" агент планував кілька підпалів – іноземної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією, а також пошкодження історичного пам'ятника на Закарпатті.

Також зловмисник шукав виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тисяч доларів.

Серед інших "завдань" іноземного агента був збір і передача спецслужбам Росії секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

Учасників злочинної схеми викрили

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і викрили їх учасників.

До суду скерували обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності одразу за 3 статтями, зокрема про державну зраду та організацію терористичного акту.