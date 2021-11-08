"Готувався таємно": у реєстрах знайшли партію, співзвучну з об'єднанням Разумкова

Сергій Лещенко заявив, що Дмитро Разумков заснував свою партію ще понад рік тому. Спершу він назвав її "Ми українці".

Будував кар'єру окремо від "слуг", – Лещенко

За словами нардепа, окрему політичну кар'єру Разумков почав будувати ще у той час, коли обіймав посаду голови Верховної Ради. Робив він це у таємниці від партії "Слуга народу".

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Робив її таємно, доки був спікером і називав себе "членом команди Слуги народу". А насправді вже будував свою політичну кар'єру окремо від "Слуги народу",

– заявив Лещенко.

Він наголосив, що партію "Ми українці" перейменували на "Розумна політика" ще 10 вересня 2020 року. Про це мовиться у реєстрах.



Разумков нібито створив свою партію ще минулого року / Скриншот Сергія Лещенка

Що відомо про політсилу Разумкова

7 жовтня 2021 року "слуги" відправили спікера Верховної Ради у відставку. На його місце призначили Руслана Стефанчука.

Згодом Разумков заявив, що планує створити власну політичну силу.

Відомо, що політик створить міжфракційне об'єднання "Розумна політика". До нього увійдуть щонайменше 25 нардепів від "Слуги народу". Їхні прізвища політик оприлюднив 8 листопада.

Він розповів, що вже наступного тижня, з 15 листопада, голова Ради на засіданні має офіційно оголосити про створення об'єднання.

Повний текст публікації Сергія Лещенка у фейсбуці:

Сьогодні всі обговорюють список депутатів, які вступили в групу Разумкова, яка поки хоче функціонувати в форматі "міжфракційного об'єднання".

Новий бренд Разумкова називається "Розумна політика". А я хочу звернути увагу на інше. Свій окремий проєкт Разумков почав робити понад рік тому. Робив його таємно, доки був спікером і називав себе "членом команди Слуги народу". А насправді вже будував свою політичну кар'єру окремо від "Слуги народу". Тому що перейменування партії "Ми українці" на партію "Розумна політика" відбулося ще 10 вересня 2020 року. Така інформація міститься у реєстраційних даних.

Мало хто звернув увагу, але також у вересні 2020 року в ефірі на каналі Ахметова Разумков позначив себе поза командою Зеленського.

Чи вважаєте ви за необхідне позбавити Разумкова депутатського мандата у зв'язку з тим, що він є позафракційним, хоча має бути у складі фракції "Слуга народу"?