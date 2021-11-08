"Готувався таємно": у реєстрах знайшли партію, співзвучну з об'єднанням Разумкова
Джерело:телеграм-канал "ЛЕЩЕНКО ТУТ"
Сергій Лещенко заявив, що Дмитро Разумков заснував свою партію ще понад рік тому. Спершу він назвав її "Ми українці".
Будував кар'єру окремо від "слуг", – Лещенко
За словами нардепа, окрему політичну кар'єру Разумков почав будувати ще у той час, коли обіймав посаду голови Верховної Ради. Робив він це у таємниці від партії "Слуга народу".
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Робив її таємно, доки був спікером і називав себе "членом команди Слуги народу". А насправді вже будував свою політичну кар'єру окремо від "Слуги народу",
– заявив Лещенко.
Він наголосив, що партію "Ми українці" перейменували на "Розумна політика" ще 10 вересня 2020 року. Про це мовиться у реєстрах.
Разумков нібито створив свою партію ще минулого року / Скриншот Сергія Лещенка
Що відомо про політсилу Разумкова
- 7 жовтня 2021 року "слуги" відправили спікера Верховної Ради у відставку. На його місце призначили Руслана Стефанчука.
- Згодом Разумков заявив, що планує створити власну політичну силу.
- Відомо, що політик створить міжфракційне об'єднання "Розумна політика". До нього увійдуть щонайменше 25 нардепів від "Слуги народу". Їхні прізвища політик оприлюднив 8 листопада.
- Він розповів, що вже наступного тижня, з 15 листопада, голова Ради на засіданні має офіційно оголосити про створення об'єднання.
Повний текст публікації Сергія Лещенка у фейсбуці:
Сьогодні всі обговорюють список депутатів, які вступили в групу Разумкова, яка поки хоче функціонувати в форматі "міжфракційного об'єднання".
Новий бренд Разумкова називається "Розумна політика". А я хочу звернути увагу на інше. Свій окремий проєкт Разумков почав робити понад рік тому. Робив його таємно, доки був спікером і називав себе "членом команди Слуги народу". А насправді вже будував свою політичну кар'єру окремо від "Слуги народу". Тому що перейменування партії "Ми українці" на партію "Розумна політика" відбулося ще 10 вересня 2020 року. Така інформація міститься у реєстраційних даних.
Мало хто звернув увагу, але також у вересні 2020 року в ефірі на каналі Ахметова Разумков позначив себе поза командою Зеленського.
Чи вважаєте ви за необхідне позбавити Разумкова депутатського мандата у зв'язку з тим, що він є позафракційним, хоча має бути у складі фракції "Слуга народу"?