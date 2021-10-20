Готується до Кабо-Верде: Поклонська похизувалась фото в дипломатичному мундирі

20 жовтня 2021 , 18:00
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Джерело:

інстаграм Наталії Поклонської

Кремлівську колаборантку Наталію Поклонську Володимир Путін відправив в Африку. Там вона буде послом Росії в Кабо-Верде.

Відповідне фото у формі  Поклонська опублікувала в інстаграмі. Рішення про призначення підписав очільник Кремля 13 жовтня. 

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Поклонська, яку відправляють в Африку, похизувалась мундиром

Наталія Поклонська опублікувала фото в дипломатичному мундирі,
– поспішили написати російські ЗМІ.  


Поклонська опублікувала фото в мундирі / Фото з інстаграму Наталії Поклонської

Що відомо про нове призначення колаборантки Поклонської 

  • Ще наприкінці серпня 2021 року російські ЗМІ почали писати про нове призначення Наталії Поклонської. Вже тоді стало відомо, що її відправлять в Африку.
  • Точніше очолити російське посольство у Кабо-Верде – африканську республіку, яка розташована на островах в Атлантичному океані.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна за певних обставин може "зіпсувати життя" Наталії Поклонській – українській колаборантці та колишній так званій "експрокурорці Криму".
  • Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова запевняла, що правоохоронці планують заочно притягнути до відповідальності колишню українську юристку Наталію Поклонську, яка перейшла на сторону окупантів.
  • Адвокат Поклонської Максим Могильницький заявив, що Україні екстрадувати її не вдасться, з огляду на "недоторканість дипломатичного агента". 
Автор: Діана Квасневська