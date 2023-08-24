Війна закінчиться на території Росії, – Подоляк заінтригував "сюрпризами" для росіян

Росія – це передбачена країна, тому цілком можливо, що окупанти у День Незалежності можуть завдати ударів ракетами й дронами. Водночас Україна дивує нестандартними рішеннями та спецопераціями.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що зараз українські спецслужби відкрито говорять, що вони планують операції на окупованих територіях. Ці операції достатньо успішні, ефективні й медійно-ефектні.

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"Щодо наших планів… Давайте, щоб сюрпризи були сюрпризами", – мовив радник голови ОПУ.

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Як змінюється ставлення партнерів до спецоперацій України

Пів року чи рік тому партнери говорили, мовляв, тільки по Криму нічого не робіть. Така позиція впливала на політичні й логістичні рішення. Проте тепер спецслужби коментують спецоперації, адже змінились суспільні настрої, зокрема, і в наших західних партнерів. Зараз вони абсолютно свідомі.

Днями у Німеччині та США лунали заяви про те, що Україна в рамках міжнародного права веде свою оборонну війну і має право знищувати будь-які об'єкти росіян на окупованих територіях і в Криму,

– зазначив Подоляк.

Відбулися зміни й тепер можна відкрито говорити про те, що, ми плануємо операції і будемо їх здійснювати. Насамперед ці операції мають ключове завдання – знищення логістичного забезпечення Росії. Водночас сама Росія матиме інакший вигляд.

"Немає традиційного російського скавчання буцімто "Україна здійснила терористичний акт". Адже сьогодні це виглядає інфантильно навіть для глобальних медіа. Ніхто не коментує вже це й не звертає уваги. Це все вже не має ніякого сенсу, тому що ця війна закінчиться на території Росії", – наголосив радник голови ОПУ.

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