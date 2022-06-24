Готуються до контрнаступу ЗСУ: росіяни будують фортифікаційні споруди в Маріуполі
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські військові тимчасово окупували знищений Маріуполь після того, як ЗСУ віддали наказ припинити оборону міста. Однак наші воїни готові деокупувати Маріуполь, як у 2014 році, через що окупанти вже готуються до контрнаступу ЗСУ.
За спорудами окупанти виривають окопи й розташовують техніку
Російські війська у Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Законний маріупольський мер Вадим Бойченкр повідомив, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців як живий щит.
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За його словами, роботи тривають у північно-західній частині Маріуполь, звідки може бути контрнаступ ЗСУ. Місцеві мешканці розповідають, що за спорудами, які зводять росіяни, війська агресора виривають окопи та розташовують техніку.
Цинічні росіяни не випускають мирних людей з міста, щоб згодом прикриватися ними.
Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями,
– розповів Вадим Бойченко.
Росіяни будують фортифікаційні споруди в Маріуполі / Фото мерії Маріуполя
Що відомо про ситуацію у Маріуполі
- Збройні Сили України від початку повномасштабної війни тримали оборону в Маріуполі, даючи відсіч ворогу, який значно переважав у кількості. У травні українським захисникам Маріуполя був відданий наказ припинити оборону та зберегти життя. Наших воїнів та тіла загиблих евакуювали на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.
- Росія знищила Маріуполь практично вщент: у місті гуманітарна катастрофа через проблеми з водою та їжею. Також у місті фіксують випадки холери. За попередніми даними Маріупольської міської ради, в місті через російську агресію загинуло близько 22 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч людей продовжують жити під окупацією.
- Нещодавно стало відомо, що росіяни перекидають сили з Маріуполя. Великі колони російської техніки залишають Маріуполь та Маріупольський район та прямують у напрям Бердянськ – Пологи, що в Запорізькій області.
- Повідомлялося, що окупанти виводять більшість військового контингенту з Маріуполя. Місто перебуває в руках місцевих колаборантів, які здійснюють певні функції під наглядом "смотрящих" з Росії. Для охорони та гарантування безпеки росіян у місті та за його межами залишилася частина російських військових.
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