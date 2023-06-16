Сидів у підвалах, жартував, підтримував: до Авдіївки приїхав відомий інвестор Говард Баффет

Україну вкотре відвідав відомий американський філантроп, фотограф, інвестор Говард Баффет. Він привіз гуманітарну допомогу до прифронтової Авдіївки.

Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він додав, що Баффет пообіцяв й надалі допомагати та підтримувати Україну.

Читайте також "Цілого в місті вже немає нічого": як виживають мешканці Авдіївки

Відбудовуватиме після перемоги

Баффет приїхав до Авдіївки за запрошенням засновника Global Empowerment Mission Майкл Каппоні. Крім того, вони відвідали Очеретинську та Великоновосілківську громади, що у Донецькій області.

Я з ним вперше бачився. Дуже приємна людина. Вони (Майкл Каппоні та Говард Баффет – 24 Канал) намагалися вдатися у деталі як взагалі роздають гуманітарну допомогу. Запитували людей, чи влаштовують їх ці набори та що хотіли б змінити,

– розповів Барабаш.

Під час візиту Баффет особисто поспілкувався з авдіївськими правоохоронцями. Також багато говорив з місцевими мешканцями. Він щиро підтримує українців й визнає, що Росія розв'язала страшну війну в нашій країні.

Проїхалися по підвалах. Жартома сказав, що знає яке місто відновлюватиме після перемоги,

– зазначив голова Авдіївської міської військової адміністрації.

Американський інвестор дуже тепло відгукувався про Володимира та Олену Зеленських.

10 квітня 2023 року Олена Зеленська та меценат Говард Баффет відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Під час запуску будівництва презентували також проєкт другої такої фабрики, яку побудують у місті Лозовій на Харківщині.Фонд Говарда Баффета у Бородянці відбудує зруйнований під час бойових дій офіс поліцейського підрозділу.

Як пройшов візит інвестора Говарда Баффеда в Авдіївку: дивіться відео

Яка ситуація в Авдіївці: останні новини