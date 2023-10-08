Заблукали під час спуску: на Говерлі загинув турист, ще одного – вдалося врятувати

У Карпатах 8 жовтня сталася трагедія. Під час спуску з Говерли по зеленому маршруту заблукали двоє туристів. На жаль, одного з них врятувати не вдалося.

Повідомлення про туристів, які заблукали, надійшло 8 жовтня об 11:40. Наголосили, що туристи спускалися по зеленому маршруту.

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Вже о 12:15 на порятунок заблукалих направили ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.

14.20 год одного з заблукалих туристів на Говерлі знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли 2-го туриста (без ознак життя), рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно,

– мовиться у повідомленні.

Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори. Там його передали поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Туристів закликають дотримуватися правил безпеки під час походів у гори.

У Карпатах випав перший сніг

У Карпатах станом на 8 жовтня погіршилися погодні умови. Зокрема, там випав перший сніг. Його зафіксували на горі Піп Іван – розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Окрім того, температура повітря опустилася до +1 градуса.