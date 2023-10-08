Заблукали під час спуску: на Говерлі загинув турист, ще одного – вдалося врятувати
У Карпатах 8 жовтня сталася трагедія. Під час спуску з Говерли по зеленому маршруту заблукали двоє туристів. На жаль, одного з них врятувати не вдалося.
Повідомлення про туристів, які заблукали, надійшло 8 жовтня об 11:40. Наголосили, що туристи спускалися по зеленому маршруту.
Зверніть увагу Загинули чоловік та дитина: у мережі показали відео блискавки на Говерлі
Вже о 12:15 на порятунок заблукалих направили ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.
14.20 год одного з заблукалих туристів на Говерлі знайшли між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли 2-го туриста (без ознак життя), рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безрезультатно,
– мовиться у повідомленні.
Тіло загиблого транспортували до підніжжя гори. Там його передали поліції.Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
Туристів закликають дотримуватися правил безпеки під час походів у гори.
У Карпатах випав перший сніг
У Карпатах станом на 8 жовтня погіршилися погодні умови. Зокрема, там випав перший сніг. Його зафіксували на горі Піп Іван – розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Окрім того, температура повітря опустилася до +1 градуса.