Говорили про олігархів і податки: Зеленський провів нараду з депутатами та міністрами

Володимир Зеленський 16 вересня влаштував нараду з представниками Кабміну та нардепами. Під час неї обговорювали 2 важливі законодавчі ініціативи – законопроєкти про олігархів і наповнення бюджету.

Як розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, голови профільних комітетів сказали, що цього тижня завершать підготовку цих документів до другого читання.

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Розгляд законопроєкту про олігархів не затягуватимуть

Кравчук зазначила, що парламентарі не хотіли б затягувати з розглядом законопроєкту про олігархів.

Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроєкту №5599,

– розповіла Кравчук.

Нардепка уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроєкту, врахують лише приблизно 200. Здебільшого вони стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроєкту.

Коли можуть розглянути законопроєкт

Євгенія Кравчук зауважила, що шанси на розгляд цього законопроекту у Раді наступного пленарного тижня "досить високі".

Закон про олігархів: головне

На початку липня 2021 року нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про олігархів. Його ініціатором виступив Володимир Зеленський після одного із засідань РНБО. Аби ухвалити законопроєкт в цілому, необхідно розглянути чимало правок, які вже подали нардепи.

Для отримання статусу олігарха за цією законодавчою ініціативою, треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4:

обіймати найвищі державні посади,

мати мандат або фінансувати політичні партії,

володіти або контролювати ЗМІ,

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією або мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

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Про кадрові зміни

Кравчук сказала, що єдине кадрове питання, яке підіймалося на нараді, – це призначення нового голови правоохоронного комітету Верховної Ради.

Ми також очікуємо, що у вівторок ми розглянемо призначення Сергія Іонушаса на посаду голови правоохоронного комітету. Оскільки є низка важливих законопроєктів, які перебувають на розгляді цього комітету,

– додала нардепка.

Вона підкреслила, що потрібно, аби комітет працював повноцінно.