Говорили про Україну: Путін зідзвонився з Макроном та Шольцем

21 грудня 2021 , 19:11
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Джерело:

сайт президента Росії

Володимир Путін у вівторок, 21 грудня, зідзвонився з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тема України була пріоритетною в обох розмовах.

Путін "відзначився" цинічною заявою, що зустріч у нормандському форматі залежить від реалізації мінських домовленостей з боку Києва. Водночас саме Росія блокує усі формати переговорів. Українська сторона та її партнери активно працюють над тим, щоб повернути країну-агресорку за стіл переговорів.

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Розмова Путіна та Шольца

У розмові з Шольцем Путін також побідкався, що Україна начебто не дотримується мінських домовленостей. Очільник Кремля знову наголосив: це начебто й є причиною блокування нормандського формату. 

Також Путін розповів Шольцу про ганебні російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки. 

Путін інформував про російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення у суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь,
– мовиться у повідомленні.

Столтенберг хоче скликати засідання НАТО

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за нову агресію проти України Росія заплатить дуже високу ціну. Водночас Альянс готовий до переговорів.
  • Зокрема, НАТО залишається відкритим до діалогу з Росією. 
  • Столтенберг заявив, що має намір скликати нову зустріч Ради НАТО – Росія якомога швидше у Новому році.
  • За словами генсека НАТО, будь-який діалог з Росією має мати за основу ключові принципи європейської безпеки та розглядати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії.

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Автор: Мар'яна Бекало