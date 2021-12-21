Говорили про Україну: Путін зідзвонився з Макроном та Шольцем

Володимир Путін у вівторок, 21 грудня, зідзвонився з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тема України була пріоритетною в обох розмовах.

Путін "відзначився" цинічною заявою, що зустріч у нормандському форматі залежить від реалізації мінських домовленостей з боку Києва. Водночас саме Росія блокує усі формати переговорів. Українська сторона та її партнери активно працюють над тим, щоб повернути країну-агресорку за стіл переговорів.

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Розмова Путіна та Шольца

У розмові з Шольцем Путін також побідкався, що Україна начебто не дотримується мінських домовленостей. Очільник Кремля знову наголосив: це начебто й є причиною блокування нормандського формату.

Також Путін розповів Шольцу про ганебні російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки.

Путін інформував про російські пропозиції щодо довгострокових гарантій безпеки, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення у суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь,

– мовиться у повідомленні.

Столтенберг хоче скликати засідання НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за нову агресію проти України Росія заплатить дуже високу ціну. Водночас Альянс готовий до переговорів.

Зокрема, НАТО залишається відкритим до діалогу з Росією.

Столтенберг заявив, що має намір скликати нову зустріч Ради НАТО – Росія якомога швидше у Новому році.

За словами генсека НАТО, будь-який діалог з Росією має мати за основу ключові принципи європейської безпеки та розглядати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії.

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