Західна преса раніше повідомляла про телефонну розмову між російським диктатором Владіміром Путіним та Дональдом Трампом, який нещодавно виграв на виборах президента у США. У Кремлі це спростовували.

Наразі речник диктатора Дмітрій Пєсков пояснив причину того, чому цей діалог досі не відбувся. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Чому Путін не говорив з Трампом

Як пояснив речник Владіміра Путіна, Москва станом на сьогодні не отримувала запитів щодо можливої розмови між диктатором та Трампом, який вже встиг провести низку телефонних розмов з лідерами різних країн.

Запитів на розмову з Путіним від команди Трампа поки що не надходило,

– цитують Пєскова росЗМІ.

Що цьому передувало

Нещодавно Владімір Путін вперше висловився стосовно перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Він привітав республіканця з успіхом та тим, що той зовсім скоро обійме головну посаду у Сполучених Штатах.

Він, відповідаючи на питання, заявив, що нібито готовий розмовляти з Трампом: "Мені не соромно та зі свого боку зателефонувати йому, просто не роблю цього, оскільки лідери західних держав спершу кожного тижня мені телефонували, а потім перестали".