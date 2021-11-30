Говорили ще на початку року, – Путін про повномасштабне вторгнення до України

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інформацію про можливе повномасштабне вторгнення до України. Очільник Кремля зіронізував над тим, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року.

Лідер Кремля традиційно звинуватив в агресії Україну та згадав про вигадані "ракетні установки НАТО", які "за 5 хвилин долетять до Москви". Про це Путін заявив під час розмови із журналістами.

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Цинічні заяви російського президента

Очільник Кремля продовжив традиційну пропаганду про те, що "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію". Саме цими цинічними заявами Путін "аргументує" скупчення військ біля кордону.

Над темою повномасштабного вторгнення Володимир Путін не менш цинічно зіронізував і згадав про такі ж заяви під час навчання "Захід-2021", які розцінювали як загрозу для України.

Про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, коли ми проводили навчання "Захід-2021". Однак, як бачимо – цього не сталося,

– заявив Путін.

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