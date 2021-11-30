Говорили ще на початку року, – Путін про повномасштабне вторгнення до України
Джерело:РИА Новости
Президент Росії Володимир Путін прокоментував інформацію про можливе повномасштабне вторгнення до України. Очільник Кремля зіронізував над тим, що про такий сценарій говорили ще під час навчань "Захід-2021" навесні 2021 року.
Лідер Кремля традиційно звинуватив в агресії Україну та згадав про вигадані "ракетні установки НАТО", які "за 5 хвилин долетять до Москви". Про це Путін заявив під час розмови із журналістами.
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Цинічні заяви російського президента
Очільник Кремля продовжив традиційну пропаганду про те, що "НАТО будує в Україні свої бази, щоб знищити Росію". Саме цими цинічними заявами Путін "аргументує" скупчення військ біля кордону.
Над темою повномасштабного вторгнення Володимир Путін не менш цинічно зіронізував і згадав про такі ж заяви під час навчання "Захід-2021", які розцінювали як загрозу для України.
Про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, коли ми проводили навчання "Захід-2021". Однак, як бачимо – цього не сталося,
– заявив Путін.
Можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну: головне
- Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Напередодні про російську загрозу повідомляли і в американських ЗМІ.
- За інформацією розвідки США, Росія може спробувати затиснути Україну "в кільце", здійснивши наступ не лише зі своєї території, але і з Білорусі та окупованого Криму. До слова, в останній Кремль уже стягує війська і називає процес "законним".
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого вторгнення.
- Водночас президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що загроза вторгнення існує уже протягом 8 років, однак зараз нас намагаються залякати.