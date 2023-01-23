Говорити про кадрові рішення – рано, – голова комітету Ради про скандал з Міноборони

Зараз триває слідство щодо ймовірних махінацій у закупівлях Міноборони. Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич заявив, що говорити про кадрові зміни у Міноборони – рано.

23 січня відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки щодо ситуації з закупівлями послуг харчування для військовослужбовців. В ефірі новинного телемарафону Олександр Завітневич розповів, чи відбудуться у Міноборони кадрові зміни через скандал із закупівлями. Про це повідомляє 24 Канал.

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У якому випадку в Міноборони почнуться кадрові зміни

Завітневич вважає, що говорити про кадрові зміни у Міністерстві можна буде тоді, коли з'являться якісь висновки слідства або направлені справи до суду. Поки що НАБУ та інші правоохоронні органи не можуть нічого говорити, оскільки триває слідство. Також трива експертиза закупівель.

Коли буде вся інформація, тоді можна буде говорити про щось конкретне, про якісь кадрові зміни,

– сказав Завітневич.

Також він сказав, що ціна на ті ж яйця у контрактах, які він бачив, значно нижча, ніж поширювали ЗМІ. Проте є інші "нюанси та моменти". Наразі проводиться експертиза, а НАБУ веде кримінальне провадження за особистими напрацюваннями.

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