Говорити про відставку Тарана завчасно, – військовий експерт

Відставка нинішнього міністра оборони Андрія Тарана не є питанням сьогодення. Якщо він справді тиснув на Василя Бурбу, використовуючи службове становище, то виконував розпорядження, які надходили з Банкової.

Відтак він ще раз довів свою відданість президенту. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, найімовірніше, що Таран влаштовує і Президента України Володимира Зеленського, і главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Тому говорити про його (Тарана – 24 канал) відставку завчасно,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що до Тарана є одна претензія – він не працює. Міністр, мовляв, просто обіймає посаду, щоб її ніхто інший не обіймав. Окрім цього, глава міністерства – не комунікабельний.

Найгірший варіант, – Жданов про Верещук

В Україні активно заговорили про те, що посаду, замість Тарана, може очолити "слуга народу" Ірина Верещук. Натомість Жданов вважає, що нардепка просто не знає, куди себе пристосувати.

"Це буде найгірший варіант. Це не та людина, яка повинна очолювати таке складне відомство, яке має як і зовнішньополітичну, так і внутрішньополітичну вагу в будь-якій державі", – сказав військовий експерт.

Верещук в "Перших особах" на 24 каналі 12 жовтня заявила , що має амбіції очолити Міністерство оборони. У фракції вже обговорили її кандидатуру на цю посаду.

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