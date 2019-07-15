Говорити з тими, хто реально вирішує, – Разумков про повернення миру на Донбас

Миру на Донбасі можна досягнути тільки шляхом безпосередніх переговорів з Росією. Водночас нормандський формат потребує розширення – туди необхідно долучити США та Великобританію.

Діалог потрібно везти із тими, хто реально ухвалює рішення, про це заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

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З підконтрольними повністю Москві представниками окупаційних адміністрацій не говоритимуть.

Я впевнений, що сьогодні представники так званих "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні,

– сказав Разумков.

Водночас глава партії "Слуга народу" зазначив, що припинити бойові дії в Україні військовим шляхом неможливо. Так, переговори по врегулюванню конфлікту повинні вестися на кількох рівнях і включати мінський, нормандський формати і запропонований президентом України Володимиром Зеленським формат.

"Ми докладаємо сьогодні якнайбільше зусиль, аби залучити до цього процесу США і Великобританію. Я думаю, що це дасть певний поштовх для розвитку ситуації в позитивному руслі", – підсумував він.

Разумков також зазначив, що перші кроки вже відбулись – зокрема, розмова Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про що Зеленський говорив з Путіним?

Увечері 11 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що телефонна розмова була узгоджена досить оперативно з обох сторін і мала прагматичний характер. Наразі нема конкретного розуміння, коли може відбутися наступна розмова. водночас Пєсков зазначив, що Путін на початку розмови нібито сказав "привіт".

Очільник Кремля після цієї розмови скликав Радбез. Які саме питання обговорювала Рада безпеки Росії – точно невідомо, але тема обговорень стосувалася розмови з Зеленським.

Що таке нормандський формат?Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна.



Назвали формат так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Президент Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії казав, що хотів би розширити цей формат, долучивши до нього США.