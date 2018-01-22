ГПУ допитала і відпустила депутата Одеської облради, підозрюваного в дачі хабара, – ЗМІ

У п’ятницю, 19 січня, Генпрокуратура допитала депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка. Після допиту депутатові було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту і відпустили.

Про це повідомляє Insider із посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що Бабенка підозрюють у дачі хабара розміром 500 тисяч доларів. Джерела видання повідомили, що "посередником" в операції проти Бабенка виступав агент НАБУ Євген Шевченко, який провокував депутата на хабар і виступив заявником у ГПУ щодо корупції в діях депутата.

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Доказів проти Бабенко, за інформацією видання, отримано не було.

Нагадаємо, 12 січня ГПУ і НАБУ повідомили Бабенку і його спільникові про підозру у спробі дати хабар за зняття арешту з 185 мільйонів гривень, що розміщені на рахунках фірми, яка має стосунок до депутата.