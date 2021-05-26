Гра не завершилась, – Кулеба про рішення США щодо "Північного потоку-2"

У МЗС прокоментували рішення США про стосовно скасування санкцій проти "Північного потоку-2". Стверджують, що про перемогу Росії говорити рано, адже будівництво трубопроводу ще не завершилось.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що після скасування американських санкцій Росії стало простіше завершити будівництво "Північного потоку-2". Однак, за його словами, "гра ще триває".

До теми Байден пояснив відмову від санкцій щодо "Північного потоку-2"

Ніщо не завершене, поки воно не завершене на 100%, і, до речі, я про це казав під час нашої зустрічі держсекретарю Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася,

– наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що потрібно завжди боротись до кінця за національні інтереси України. Тому він заявив, що поки газ не потік по "Північному потоку-2", влада боротиметься.