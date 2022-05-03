Гра в ображену ліверну ковбасу, – посол України відповів Шольцу на його небажання їхати до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки що не поїде до Києва. Посол України Андрій Мельник відреагував на відмову канцлера.

Олаф Шольц заявив, що поки що не планує візиту до України та вважає, що Київ не мав відмовляти президенту країни Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

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Коментуючи можливий візит в Україну він згадав про начебто відмову Офісу Президента України прийняти федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та зазначив, що це заважає його приїзду.

Так не може працювати, що країна, яка надає так багато військової допомоги, так багато фінансової допомоги, яка потрібна, коли йдеться про важливі гарантії безпеки для України, а ви їй кажете, президент не може приїхати,

– заявив Шольц.

Україна не проти прийняти президента Німеччини

Андрій Мельник розкритикував попередню відмову канцлера Олафа Шольца від поїздки до Києва і зауважив, що Україна не проти прийняти президента Німеччини.

Грати в ображену ліверну ковбасу – звучить не дуже по-державницьки… Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок,

– сказав Мельник.

Посол України також додав, що президент України Володимир Зеленський все одно буде радий прийняти Шольца у Києві. Але він зауважив, що Україна очікує більше, ніж символічні візити.

Мельник розкритикував той факт, що Німеччина досі не знайшла боєприпасів для танків "Гепард", які обіцяла надати Україні.

Нездійснений візит представників Німеччини до України: що трапилось

12 квітня Штайнмайєр заявив, що хотів поїхати до Києва з главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви в середині квітня, але отримав відмову. Тоді посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, у Київ запрошують канцлера Олафа Шольца.

Натомість Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну, адже спілкується з Зеленським у телефонному режимі. Водночас він спантеличений відмовою Києва Штайнмаєру.

Під час брифінгу 13 квітня 2022 року Володимир Зеленський зауважив, що ні він, ні ОП офіційно не отримували звернення Штайнмаєра чи офісу президента Німеччини з бажанням приїхати в Україну.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек розкритикував українську владу за начебто небажання прийняти президента Німеччини в Києві заявивши, що це велика дипломатична помилка України, адже це нібито означає "відмову від Німеччини".

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на цю заяву та наголосив, що Україна поважає Німеччину як державу і не зацікавлена в негативній ескалації двосторонніх відносин.

Заступник керівника ОП України Ігор Жовква сказав, що тоді президента Німеччини в Україну не чекали. Він зауважив, що наразі візити лідерів інших держав в Україну відбуваються за запрошенням українського керівництва. При цьому він натякнув, що кожен візит цих лідерів був не лише символом, а й увінчувався якимось конкретним результатом.

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