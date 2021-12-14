Гра продовжується, – Марк Фейгін про російські війська біля кордонів України

Після перемовин Володимира Путіна та Джо Байдена, ситуація біля кордонів України з Росією не послабилась. Це свідчить про план глави Кремля й далі тиснути на офіційний Київ.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив російський політолог Марк Фейгін. За його словами, цей варіант розвитку ситуації був одним із прогнозованих.

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"Тут гра продовжується, ось у чому справа", – зазначив Фейгін.

Риторика Росії стала гострішою

Політолог зауважив, що віртуальна зустріч мала посприяти деескалації ситуації на українсько-російському кордоні. Росія мала би почати відводити війська під приводом навчань і продовжити переговорити на нижчих рівнях.

Однак навпаки, російська риторика стала ще гострішою. Зокрема заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про можливий військовий шлях розв'язання проблеми, якщо Захід не піде назустріч щодо:

червоних ліній та просування НАТО схід;

прийняття Україною мінських домовленостей в інтерпретації Москви.

Військове розв'язання проблеми

Якщо ж Україна на це не погодиться, то говорять про ймовірне військове розв'язання ситуації. Ця риторика присутня як на пропагандистських медіа Кремля, так і на офіційних рівнях.

Це можна розцінити так, що є лінія на конфронтацію всередині оточення Путіна, яка підштовхує його продовжувати цей тиск і шляхом шантажу досягати свого, – резюмував Фейгін.

Російський політолог підкреслив, що Байден запропонував Путіну зустрітися безпосередньо на саміті G20 в Індонезії у жовтні 2022 року. У таких ситуаціях ситуація деескалюється, однак не цього разу.

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