Град, шквали та грози: які області України накриє негода

29 липня 2021 , 15:12
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Джерело:

телеграм ДСНС

Рятувальники попереджають населення про небезпечні погодні умови в Україні 30 липня. Так, частину областей накриють грози та шквали швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Рятувальники оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Українців закликають бути обережними.

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Де прогнозують негоду

  • У південно-східній частині України,
  • Харківській області,
  • Полтавській,
  • Сумській.
Зверніть увагу! Через негоду зранку 29 липня 120 населених пунктів у 5 областях України  залишилися без світла

Можливі паводки

Рятувальники також попередили про можливість паводків 29 – 30 липня. Їх прогнозують:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,
  • на гiрських притоках Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях,
  • на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття.
Автор: Софія Мінджоса