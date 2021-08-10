Град, шквали та пожежна небезпека: Україну знову накриє негода
Джерело:ДСНС
У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили про небезпеку. Град та шквали накриють південно-східні регіони України.
Водночас у деяких областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі небезпечні метеорологічні явища в Україні пройдуть у середу, 11 серпня.
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Які області накриє негода
Небезпеку оцінили як перший (жовтий) рівень. У південно-східній частині України пройдуть грози. В окремих районах деяких областей спостерігатимуть град та шквали із швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Також у ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема мовиться про всі східні регіони та такі області:
- Чернівецьку;
- Хмельницьку;
- Вінницьку;
- Житомирську;
- Київську;
- Сумську;
- Полтавську.
Ризик виникнення пожеж 11 серпня надзвичайно високим буде також на тимчасово окупованому півострові Крим.Зверніть увагу! ДСНС попереджала також про штормове попередження в Україні у вівторок, 10 серпня.
Прогноз погоди в Україні на 11 серпня / Карта Укргідрометцентру
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