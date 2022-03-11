Графік евакуаційних потягів на 11 березня: повний перелік рейсів
Джерело:телеграм-канал УЗ
Війна, яку проти України розв'язала Росія, змушує сотні тисяч людей покидати рідний дім. Евакуйовувати українців звідти, де тривають бойові дії, допомагає й Укрзалізниця.
Залізницею можна дістатися у низку західних областей, від початку війни туди вже прибули понад 2 мільйони українців. Крім цього, є рейси і за кордон. Графік на 11 березня – далі.
Важливо Беріть воду і зберігайте спокій: в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації
Евакуаційні рейси у межах України
З Києва:
- 06:23 – №114, 142 Львів – Лиман;
- 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро;
- 08:00 – №705 Дарниця – Львів;
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ;
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;
- 14:07 – №749 Київ – Івано–Франківськ;
- 14:25 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський;
- 15:02 – №55 Київ – Рахів;
- 17:00 – №743 Київ – Львів;
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино;
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук;
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород;
- 19:06 – №44 Київ – Івано–Франківськ;
- 19:48 – №95 Київ – Рахів;
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород;
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець;
- 20:21 – №59 Київ – Чоп;
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта;
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;
- 21:15 – №105 Київ – Одеса;
- 21:22 – №97 Київ – Ковель;
- 21:50 – №15 Харків – Рахів;
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці;
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці;
- 22:37 – №91 Київ – Львів;
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород;
- 22:49 – №138 Хмельницький – Лиман;
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.
Рейси по станції Харків:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львів;
- 07:15 – ІС+ Харків – Львів;
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород;
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;
- 15:09 – №15 Харків – Рахів;
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро;
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано–Франківськ;
- 21:43 – №7 Харків – Одеса;
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ.
Рейси по станції Дніпро:
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків;
- 08:16 – №738 Запоріжжя – Київ;
- 14:00 – №731 Дніпро – Львів;
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.
Рейси по станції Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.
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Рейси по станції Вінниця:
- 00:28 – №105 Київ – Одеса;
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель;
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець;
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький;
- 03:42 – №060 Чоп – Київ;
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ;
- 03:54 – №106 Одеса – Київ;
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ;
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ;
- 06:03 – №056 Рахів – Київ;
- 06:47 – №770 Кам'янець–Подільський – Київ;
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ;
- 17:20 – №769 Київ – Кам'янець– Подільський;
- 18:07 – №055 Київ – Рахів;
- 19:38 – №138 Хмельницький – Лиман;
- 20:50 – №716 Львів – Київ;
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород;
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець;
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта;
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
Як пояснили в Укрзалізниці, додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.
Втім, уже анонсували наступне:
- Краматорськ – поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00;
- Харків – поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40;
- Дніпро – потяг 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00;
- Кривий Ріг – п оїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00;
- Кривий Ріг – поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50;
- Одеса – поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32;
- Житомир – поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00;
- Жмеринка – поїзд 7904 Жмеринка – Львів, о 14:00;
- Авдіївка – п оїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, о 15:00.
До теми УЗ за тиждень доставила майже 9 тисяч тонн вантажів для підтримки постраждалих, – Кубраков
Міжнародні евакуаційні рейси
До Польщі:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
До Угорщини:
зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу міста Мукачево вирушає поїзд Угорської залізниці до Будапешта.
До Словаччини:
- № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
- № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 й прибуттям о 18:13.
До Румунії:
потяг Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.
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