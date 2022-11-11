Світло 12 листопада виключатимуть не у всій Україні: перелік областей
Джерело:Укенерго
Через пошкодження окупантами енергосистеми українці вже понад місяць живуть з постійними відключеннями світла. В Укренерго розповіли, де не буде електроенергії 12 листопада.
Від віялових відключень світла страждають усі області України, однак у суботу, 12 листопада, перепаде конкретно жителям Центру та Півночі нашої держави.
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Регіони, у яких застосовуватимуть обмеження
В Укренерго зазначають, що планові відключення будуть з 00:00 до 24:00 у таких областях:
- Київській (зокрема у місті Києві – 24 канал);
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській.
Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,
– написали в Укренерго.
Як економити електроенергію / Картинка 24 каналу
Як знайти графік відключення електроенергії
- Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
- Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
- ДТЕК Київські енергомережі
Чи буде тотальний блекаут
Нагадаємо, у компанії Yasno пояснили, чи дійсно є загроза занурення нашої держави у цілковиту темряву.
Що таке "блекаут"Це системна аварія в енергосистемі, що супроводжується масовим відключенням споживачів від електроенергії. З англійської це слово можна перекласти як "затемнення".
Джерело: Вікіпедія
За словами генеральний директор Yasno Сергій Коваленка, повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає. Щоб цього не сталося, українці повинні економити електроенергію, за можливості.
У будь-якому разі переживати не варто. Сполучені Штати раніше заявляли, що забезпечать Україну спецтехнікою, якщо Росія буде продовжувати завдавати удари по критичній інфраструктурі.
Варте уваги – інструкція щодо того, що робити у разі відключення світла води та газу: дивіться відео