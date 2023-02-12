Відключення світла в Україні 12 лютого: графіки та перелік міст

Росія нещодавно завдала вже 14 ракетного масованого удару по Україні. Вороги пошкодили об'єкти теплової й гідрогенерації та високовольтної інфраструктури в 6 областях.

Чи будуть відключення світла у різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

Читайте також Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Світло на Рівненщині

12 лютого Рівне та Рівненська область будуть без обмежень електропостачання. Ліміти потужності не застосовуватимуться.

Чи буде електроенергія на Волині

12 лютого графіки погодинних відключень світла на Волині не діятимуть. Укренерго поки не встановило для області добовий ліміт споживання електроенергії.

На Івано-Франківщині буде світло

12 лютого на Івано-Франківщині світло не вимикатимуть. Укренерго надало області безліміт протягом усієї доби.

Цьому посприяло відновлення роботи двох блоків на одній АЕС, що дозволило зменшити дефіцит електрогенерації.

Яка ситуація зі світлом на Київщині, Одесщині та Дніпропетровщині

12 лютого Укренерго не надало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати сьогодні світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

На Запоріжжі не буде погодинних відключень

У разі перевантаження мереж в областях, де не вимикатимуть світло, можуть знову ввести стабілізаційні графіки відключень.

12 лютого погодинних відключень по Запорізькій області не заплановано. "Запоріжжяобленерго" просять максимально відповідально поставитися до користування енергоємними електроприладами.

У Чернівцях не планують обмежувати електропостачання

12 лютого увесь день Буковина проведе зі світлом. Для області не буде обмежень споживання електроенергії.

Вимкнення світла на Закарпатті

12 лютого на Закарпатті не плануються стабілізаційні відключення електроенергії. До того у понеділок, 13 лютого, теж буде день без обмежень – у регіоні проводитимуть заміри споживання.

Мешканці Полтавщини будуть зі світлом

На 12 лютого Укренерго не довело ліміти потужності для Полтавської області. У зв’язку з цим не заплановано застосовувати графік погодинних відключень.

Обмежень світла для Вінниці не буде

Укренерго не задіяло обмеження електропостачання для Вінницької області 12 лютого. Також 13 лютого для регіону не будуть застосовувати ліміти споживання електроенергії. Це потрібно для вимірювання максимального споживання світла.

Світло для мешканців Тернопільщини

12 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто протягом доби не буде вимкнень світла.

На Хмельниччині ситуація зі світлом стабілізується

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з постачанням електричної енергії в області. Про повне повернення до погодинних відключень ще рано говорити, тому частково діють мережеві обмеження.

Так, 12 лютого в області відключення переважно відбуватимуться згідно з графіками аварійних відключень, в частині громад відбуватиметься перехід до графіка погодинних відключень.

Що відбувається зі світлом на Сумщині

12 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується, зазначили в "Сумиобленерго".

На Миколаївщині цілий день буде електрика

На 12 лютого обмежень споживання електроенергії не встановлено, повідомляє "Миколаївобленерго".