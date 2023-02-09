Відключення світла в Україні 9 лютого: графіки та перелік міст

Внаслідок атак росіян по критичній інфраструктурі в Україні застосовують планова та екстрені відключення світла. Вони необхідні, щоб стабілізувати систему.

Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

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Яка ситуація зі світлом на Київщині

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В Укренерго надали ліміти для столиці та Київської області. Зокрема:

Київ з 00:00 до 10:00 – 845 МВт, з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт,

Київщина з 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 823 МВт.

Тож на території Київської області сьогодні, 9 лютого, застосовують графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитися з ним для столиці можна тут, для області – тут.

Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком,

– зазначили у ДТЕК.

На Дніпропетровщині відключення за графіком

У Дніпропетровській області також діють графіки стабілізаційних відключень. Ліміти такі: з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Вони також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

На Одещині досі складна ситуація

На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго, на Одещині досі складна ситуація зі світлом. В місті та області діють екстрені відключення. Перевірити інформацію щодо вимкнень можна за цим посиланням.

У Хмельницькій області день без відключень

Очільник ОВА Сергій Гамалій повідомив, що сьогодні, 9 лютого, на Хмельниччині будемо весь день зі світлом. Річ у тім, що в області вимірюватимуть реальне споживання електроенергії.

Нагадую, що енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде. Надалі результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області,

– зазначив Гамалій.

Втім, у випадку масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації.

Ситуація у Рівненській області

Голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що доведені ліміти дозволяють пройти період з 10:00 до 15:00 без обмежень електропостачання. Далі – вимкнення за графіком. Переглянути їх можна за цими посиланнями:

Що зі світлом на Волині

Волиньобленерго повідомило, 9 лютого Укренерго не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території області з 10:00 до 15:00.

З 00:00 до 10:00 та з 15:00 до 24:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення. Величина доведеного ліміту на Волинь у четвер в середньому становить 60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області,

– зазначили в компанії.

Ознайомитися з графіками можна тут.

Як вимикатимуть світло на Львівщині

У Львівобленерго повідомили, що до 15:00 очікується зменшення кількості та тривалості вимкнень, зважаючи на ситуацію в енергосистемі, після 15:00 — відключення за графіком.



Ознайомитися з ним та дізнатися свою групу відключенняможна на сайті у розділі "Чому немає світла, або з допомогою чат-ботів "Львівобленерго" у вайбері та телеграмі.

У Сумській області день без відключень

У Сумиобленерго повідомили, що ані в місті, ані в області 9 лютого відключення світла за графіками не планують.

Електроенергія на Запоріжжі

В обленерго розповіли, що погодинни хвідключень світла 9 лютого не заплановано. Ліміти нижчі, аніж зазвичай. Втім, у компанії сподівається, що за умови ощадливого користування електроенергією, обійтися без погодинних відключень.

Закликаємо всіх максимально відповідально поставитися до користування енергоємними електроприладами, аби рівень енергоспоживання залишився в межах лімітів та не довелося повертатися до стабілізаційних відключень,

– підкреслили в Запоріжжяобленерго.

На Вінниччині діють графіки

У Вінницькій області продовжують діяти графіки відключень світла. Графіки відключень у Вінниці / Вінницяобленерго

Відключення на Прикарпатті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що завдяки сонячній погоді протягом світлових годин відключень не планують. Однак, за умови, що не буде непередбачуваних обставин.

Орієнтовний графік такий:

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

З 00:00 до 07:00, 10:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 07:00 до 10:00, з 19:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 17:00 до 19:00– можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 07:00, 10:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 07:00 до 08:00, з 17:00 до 21:00, 23:00 до 24:00 - черги будуть вимкнені,

з 08:00 до 10:00– можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 08:00, 10:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 08:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені,

з 21:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4

З 00:00 до 07:00, 08:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 07:00 до 08:00, з 17:00 до 19:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 07:00, 08:00 до 15:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 15:00 до 17:00, 19:00 до 23:00 - черги будуть вимкнені,

з 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 08:00, 10:00 до 15:00, 17:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 08:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені,

- з 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою 4.1 буде з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою 4.2 буде з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою 4.3 буде з 21:00 до 24:00.

Як вимикатимуть світло на Миколаївщині

У Миколаївобленерго повідомили, що станом на 7:50 регіон перебуває в межах виділених лімітів на споживання електроенергії. Погодинні графіки відключення не планують застосовувати до 15:00, далі — залежно від рівня споживання.

Відключення на Полтавщині

В обленерго повідомили,що на 9 лютого Укренерго довело ліміт по потужностідля Полтавщини з розбивкою по годинах. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

Для порівняння, 9 лютого 2022 року максимальна потужність становила 841 МВт. Якщо дозволить споживання зможемо застосовувати одну чергу. Вкотре закликаєм мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області,

– зазначили в обленерго.