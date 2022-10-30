З 31 жовтня у Харкові та області почнуть відключати електроенергію: встановили черги
Через масовано атаку росіянами критичної інфраструктури виникли проблеми з електромережею. На Харківщині запровадили графік відключення світла, щоб стабілізувати ситуацію.
На жаль, новини про перебої з електроенергією стали для українців буденністю. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону розповів про віялові відключення світла.
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Що відомо про планове вимкнення світла в Харкові та області
Синєгубов повідомив, що від завтра – тобто від 31 жовтня – у Харкові та області розпочнуться відключення електроенергії. Харківська обласна військова адміністрація розробила відповідний графік. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
Спільно з Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 07:00 до 22:00,
– написав очільник області.
Синєгубов про відключення світла на Харківщині: дивіться уривок з телемарафону
Чому потрібно економити електроенергію
- Через російські атаки мільйони українців мають проблеми з електропостачанням. Про це неодноразово заявляв, зокрема президент України Володимир Зеленський.
- Він наголошував на тому, що потрібно обмежувати електроспоживання, аби влада не вдавалась до планових відключень світла. Економія самими громадянами електрики допоможе стабілізувати ситуацію в енергосистемі.
Заощадження електроенергії – як розпланувати використання приладів / Інфографіка 24 каналу
- Українці розуміють проблему, тому заощаджують електрику, однак також встигають сміятися з ситуації. Мережа нещодавно вибухнула мемами щодо ситуації в енергосистемі. Українці точно знають, що лихо боїться жартів. Тому упродовж останніх місяців кількість мемів у соцмережах значно зросла.
- Не смішно хіба сьогодні жителям Рівненщини. У декількох районах обласного центру містяни залишились без електроенергії. Про це повідомив мер Олександр Третяк, однак він також зазначив, що енергетики уже працюють та проводять необхідні ремонтні роботи.
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