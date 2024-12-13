Графіки діятимуть майже всю добу: як вимикатимуть світло 14 грудня

14 грудня в Україні знову запровадять обмеження електроенергії. Світло зникатиме в оселях з 00:00 по 22:00.

У ніч проти 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Головною ціллю ворожих ракет і "Шахедів" стали об'єкти енергетичної інфраструктури, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Коли не буде світла у суботу 14 грудня

У суботу, 14 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень

13:00 – 17:00 – дві черги відключень

17:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу з 00:00 – 24:00 буде застосування графіків обмеження потужності.

У компанії наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком,

– закликали в Укренерго

До слова, на Тернопільщині через масовану ракетну атаку без світла залишилися 50% споживачів.