Вже скоро відключень світла стане менше: в Укренерго відповіли, коли це станеться

Вже скоро з ремонтів виведуть частину генерації електрики. Це призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Про це розповів радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. За його словами, це станеться вже наприкінці липня.

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Коли суттєво поменшає годин без світла

Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків,

– розповів Бойко.

За його словами, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво менше порівняно із поточною ситуацією. Він також пояснив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі й, відповідно, до значних обсягів обмежень.

"Енергетики прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень", – наголосив посадовець.

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Напередодні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький казав, що ситуація в українській енергосистемі стане кращою в серпні внаслідок закінчення ремонтів на частині атомних енергоблоків.