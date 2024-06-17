Тривалість відключень світла зменшиться: у Кабміні готують важливе рішення
Джерело:НЕК "Укренерго"
Наразі в Україні змінили методику застосування графіків відключення світла. Це допоможе зробити їх більш рівномірними.
Тривалість відключень по регіонах має бути здебільшого збалансованою. Цю методику випробують в дії вже з завтрашнього дня, 18 червня. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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Спосіб застосування графіків відключень змінили
Як пояснив Володимир Кудрицький, в Україні змінять методику застосування вимкнення електроенергії, аби здійснювати відключення світло рівномірно та справедливо. За потреби, її будуть корегувати.
Це не буде стосуватися прифронтових територій і областей, які близькі до кордону з Росією або близькі до лінії бойового зіткнення,
– уточнив він.
За його словами, там ніяких обмежень електропостачання, крім власне обстрілів і фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури, не планують застосовувати.
Тривалість відключень змінять
Водночас радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що зараз на завершальному етапі триває робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням.
За результатами цієї роботи вищезгаданий перелік має суттєво зменшитись. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно ліміти електроенергії,
– зауважив він.
За його словами, з одного боку це збільшить коло споживачів, які залежатимуть від роботи погодинних відключень. Однак з іншого – зменшить тривалість вимкнення електроенергії.
Український посадовець також додав, що ймовірно, остаточне рішення стосовно цього питання буде ухвалено вже завтра, 18 червня.
Ситуація в енергосистемі України: останні новини
- Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури.
- За результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Останнім часом у містах, де велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.
- Водночас до кінця липня в українській енергосистемі буде складна ситуація. Через це графіки відключення будуть більш жорсткими та тривалішими. Відтак, з 11:00 до 23:00 відключення світла будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.