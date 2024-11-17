Графіки повертаються: завтра по всій країні вимикатимуть світло

Вночі ворог атакував низку об'єктів критичної інфраструктури. Внаслідок цього є значні пошкодження, по областях запроваджують відключення світла.

Обмеження електроенергії зачеплять усі регіони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Чи будуть завтра відключення світла

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно,

– йдеться у повідомленні.

Причиною тимчасового повернення обмежень енергетики називають пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Тривають роботи над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, що під час недільної атаки ворога під ударом опинилася українська енергосистема. Як зазначив міністр Герман Галущенко, ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.