У частині областей скасували графіки відключень світла

У частині областей України 27 грудня скасували графіки стабілізаційних відключень. Це сталося після розпорядження, яке видало Укренерго.

Це означає, що потужностей наразі вистачає, щоб покрити абсолютно всі потреби споживачів. Де саме скасували графіки стабілізаційних відключень – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У яких областях не будуть вимикати світло сьогодні

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Львівська область

На сайті "Львівобленерго" з'явилося повідомлення, що, станом на 9 годину, немає інформації про впровадження графіків відключень в області. Водночас там попросили всіх споживачів економно використовувати електроенергію з 8:00 до 22:00.



У Львівській області 27 грудня скасували графіки відключень світла / Фото "Львівобленерго"

Одеська область

ДТЕК зранку 27 грудня також оновив графік знеструмлень в Одесі та області. Відповідно до нього, світло в регіоні не вимикатимуть у жодної з черг до кінця дня.



В Одеській області також не вимикатимуть світло сьогодні / Фото ДТЕК

Івано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що відбулися зміни в графіках погодинних відключень. Відповідно до них, світло не вимикатимуть до окремого розпорядження Укренерго.

Волинь

На сайті "Волиньобленерго" з'явилася інформація, що НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення на 27 грудня. Тож було скасовано відключення для усіх черг з 08:00 до отримання окремого розпорядження диспетчера.

Чернівецька область

"Чернівціобленерго" також опублікували оновлений графік погодинних відключень для області. Відповідно до нього світло також не вимикатимуть у споживачів до кінця доби.



На Буковині також не вимикатимуть світло 27 грудня / Фото "Чернівціобленерго"

Миколаївська область

"Миколаївобленерго" повідомив про те, що 27 грудня електропостачання в області не вимикатимуть. Про розподіл відключень можна дізнатися за посиланням.