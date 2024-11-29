Важливі 4 чинники: за яких умов українцям не уникнути відключень світла взимку

Слово "блекаут" українці можуть прибрати зі свого лексикону, тому що енергетична система України попри всі негаразди спроможна відновлюватися. Після кожного збою її функціонування енергетики будуть поновлювати її роботу. Прогноз на цей зимовий період доволі оптимістичний.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, озвучивши, що ймовірність вимкнень світла впродовж більшої частини опалювального періоду хоча й існує, але невисока. Графіки погодинних вимкнень будуть тільки в разі низької температури повітря або після масованої атаки. Таких в зимовий період, на думку експерта, може бути від 2-х і більше. Вимкнень світла, які триватимуть протягом тижня або більше – не буде.

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Перший чинник – масованість російських обстрілів

Експерт з енергетичних питань виокремив декілька чинників, від яких залежатиме чи будуть в Україні вимикати електроенергію. Один з таких полягає у кількості застосованих ворогом ракет по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

В цьому випадку ситуація залежатиме від здатності ЗСУ активно протидіяти цим атакам і спроможності енергетичних компаній протидіяти пасивно: запроваджувати превентивні вимкнення світла, планувати зменшення потужності на атомних енергоблоках, встановлювати захист на енергооб'єктах.

Після кожного ворожого удару будуть аварійні вимкнення, тривалість ремонтних робіт після масованої атаки становитиме від 1 до 2 тижнів,

– зазначив Рябцев.

Другий чинник – температура зовнішнього повітря

Чим нижча температура повітря, тим більша ймовірність запровадження графіків погодинних відключень електроенергії.

Графіки в цій ситуації стануть майже невідворотними, якщо температура триматиметься нижче "мінус" 10 градусів. За таких умов вимкнення світла буде по 4/8 годин,

– спрогнозував Рябцев.

Третій чинник – негода

Несприятливі погодні умови, зокрема заметіль, налипання мокрого снігу, обмерзання можуть спричинити виведення з ладу обладнання.

Тому будуть локальні аварійні вимкнення світла в тих регіонах, які постраждали від негоди. Зазвичай такі відключення тривають не більше 2 діб,

– пояснив Рябцев.

Четвертий чинник – незадовільний стан обладнання

Високий рівень зношеності енергетичного обладнання може також стати причиною вимкнень світла в Україні.

Комбінація перших 3-х чинників може призвести до виведення обладнання з ладу. Для його заміни потрібен буде час,

– зауважив Рябцев.

Зі слів експерт, в такому випадку будуть можливі вимкнення світла в певних областях, де станеться аварія. Тривалість періоду відсутності електропостачання залежатиме від того, наскільки суттєвою буде аварія на енергооб'єкті.