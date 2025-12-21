Укр Рус
24 Канал Новини України Відключень буде менше: енергетики мають перенаправити частину ресурсу для населення
21 грудня, 20:58
2

Відключень буде менше: енергетики мають перенаправити частину ресурсу для населення

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Уряд України переглянув облік критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити частину енергетичного ресурсу для населення.
  • До 24 грудня планується перенаправити електроенергію для споживачів.

Уряд переглянув облік критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити деяку частину енергетичного ресурсу. Також планується збільшити імпорт електрики, відновити пошкоджені об'єкти генерації – ймовірно, це покращить ситуацію й зменшить кількість відключень.

До 24 грудня відповідальні служби повинні виконати рішення щодо перенаправлення вивільненої електроенергії на потреби споживачів. Про це пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Дивіться також Одеса тиждень у темряві: що відбувається з електропостачанням у місті і коли людям чекати світла 

Чи можливе покращення ситуації зі світлом в Україні?

За розпорядженням очільниці Уряду, до 1 гігавата можуть перенаправити для постачання в будинки споживачів. Юлія Свириденко говорить, що такий крок має допомогти збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень.

Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації, 
– йдеться в повідомленні.

Раніше уряд вже розглядав можливості, щоб скоротити час відключень світла в побутових споживачів. Для цього планували скоротити кількість об'єктів у переліку критичної інфраструктури. Міністерство енергетики зазначає, що до 19 грудня в Україні вдалося вивільнити близько 800 мегаватів електричної потужності.

Проблеми в містах через відключення світла?

  • У Дніпрі жителі спричинили сварку з енергетиками, внаслідок якої напали на бригаду. Причиною називають "ручне відключення світла". Один працівник отримав поранення, а поліція почала перевірку інциденту.

  • Укренерго вже не публікує обсяги обмежень споживання електроенергії. За словами експерта Михайла Гончара наразі ситуація залежить від конкретного регіону, тому однакову кількість черг запровадити для всієї України неможливо.