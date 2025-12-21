Відключень буде менше: енергетики мають перенаправити частину ресурсу для населення
- Уряд України переглянув облік критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити частину енергетичного ресурсу для населення.
- До 24 грудня планується перенаправити електроенергію для споживачів.
Уряд переглянув облік критичної інфраструктури, що дозволило вивільнити деяку частину енергетичного ресурсу. Також планується збільшити імпорт електрики, відновити пошкоджені об'єкти генерації – ймовірно, це покращить ситуацію й зменшить кількість відключень.
До 24 грудня відповідальні служби повинні виконати рішення щодо перенаправлення вивільненої електроенергії на потреби споживачів. Про це пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Дивіться також Одеса тиждень у темряві: що відбувається з електропостачанням у місті і коли людям чекати світла
Чи можливе покращення ситуації зі світлом в Україні?
За розпорядженням очільниці Уряду, до 1 гігавата можуть перенаправити для постачання в будинки споживачів. Юлія Свириденко говорить, що такий крок має допомогти збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень.
Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації,
– йдеться в повідомленні.
Раніше уряд вже розглядав можливості, щоб скоротити час відключень світла в побутових споживачів. Для цього планували скоротити кількість об'єктів у переліку критичної інфраструктури. Міністерство енергетики зазначає, що до 19 грудня в Україні вдалося вивільнити близько 800 мегаватів електричної потужності.
Проблеми в містах через відключення світла?
У Дніпрі жителі спричинили сварку з енергетиками, внаслідок якої напали на бригаду. Причиною називають "ручне відключення світла". Один працівник отримав поранення, а поліція почала перевірку інциденту.
Укренерго вже не публікує обсяги обмежень споживання електроенергії. За словами експерта Михайла Гончара наразі ситуація залежить від конкретного регіону, тому однакову кількість черг запровадити для всієї України неможливо.