Гральні карти з окупантами ніколи не з'являться в продажу, вони виключно для військових

Гральні карти з російськими пропагандистами та злочинцями від InformNapalm вже підірвали мережу. Втім, пограти ними зможе не кожен.

Команда InformNapalm вигадала цікаву розвагу для українських героїв. Вони створили гральні карти, "героями" яких стали російські політики, злочинці та пропагандисти.

Читайте також У нас є успішні операції, – Маляр каже, що на Сході росіяни не можуть просуватися далі

Карти виключно для військових

Як повідомила команда InformNapalm, слава про проєкт волонтерів "MOST WANTED. Ukrainian edition" вже прогриміла не лише в Україні, а й далеко поза її межами. Багато людей хотіли б теж отримати таку колоду, але волонтери повідомили – ці гральні карти не продаються.

В InformNapalm зазначили, що вони волонтери та працюють виключно заради перемоги, а не фінансової вигоди. Тому "військові" гральні карти будуть отримувати лише українські воїни: ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Національна та Патрульна поліція, ССО ЗСУ та Національна гвардія. Цивільні отримати цих гральних карт не зможуть.

Також команда InformNapalm нагадала, що є спеціальні гральні карти й для цивільних, які передають волонтерам, журналістам та партнерам проєкту. Тираж колод обмежений, адже вони виготовлені з матеріалів високої якості та будуть служити багато років.

В InformNapalm також попросили не турбувати проханнями, наказами та погрозами для того, щоб "дали хоча б колоду". Також команда пообіцяла після перемоги розповісти про тих, завдяки кому проєкт існує, та інтригують, що "усі будуть здивовані".

Війна Росії проти України: останні події

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те. що зараз лише 10% області залишилося під контролем України. Йдеться про 3 міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного – та села з громадами, які розташовані поруч.

Разом з тим у росіян почалися великі проблеми з комплектацією підрозділів, деякі не можуть похизуватися показником у 20%. Через відсутність поповнення через мобілізованих рашисти змушені об'єднувати сили з бойовиками приватних компаній.

Дивіться відео до теми – Притула зібрав 5,5млн грн на ЗСУ коментуючи Євробачення у твіттері