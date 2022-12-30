У Дніпрі у сміттєвому баку знайшли мішок з гранатами та мінами, – Філатов
Джерело:Борис Філатов
В одному зі сміттєвих баків Дніпра місцеві комунальники знайшли "новорічний пакунок" з гранатами. Міський голова наголосив, що за справу має взятися Служба безпеки України.
У час війни слід бути, як ніколи, обережними, адже часто трапляються інциденти, коли люди підриваються на мінах, гранатах та іншій вибухівці. Про схожий інцидент, який стався у Дніпрі, повідомив мер Борис Філатов.
Читайте також Ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів, – Столтенберг
"Новорічні подарунки" у вигляді гранат
У дописі Філатова йдеться, що Дніпро – це "дивовижне" місто, адже тут навіть на Новий Рік особливі "подарунки". Очевидно, що писав він це не без іронії.
Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок, гранат, мін та тротилових шашок,
– констатував чиновник.
Окрім того, він зазначив, що покладається на СБУ. Силовики повинні знайти людей, які викинули зброю просто-таки у смітник. Також Філатов опублікував світлини, що підтверджують його слова.
У дніпровському смітнику знайшли вибухівку: дивіться фото мера міста
Однак все ж варто сказати, що найбільш небезпечною з точки зору мінуваннями є деокуповані території нашої держави. Експерти зазначають, що відступаючи, зокрема, з правобережжя Херсонщини, окупанти залишили на цих теренах величезну кількість вибухівки, яка може у будь-який момент вибухнути та травмувати людей. Тому людям в таких регіонах слід бути особливо обережними.
Як пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу
Читайте також На Миколаївщині детонувала ворожа морська міна: момент вибуху потрапив на відео
Вулицями Києва роз'їжджав міні-HIMARS
До цієї теми нагадаємо, що не так давно на вулицях Києва помітили легковий автомобіль, який перевозив на багажнику HIMARS. Сама ж машина марки Volkswagen. Зауважмо, що поліція Києва уже взялася розбиратися в чому справа.