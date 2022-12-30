У Дніпрі у сміттєвому баку знайшли мішок з гранатами та мінами, – Філатов

В одному зі сміттєвих баків Дніпра місцеві комунальники знайшли "новорічний пакунок" з гранатами. Міський голова наголосив, що за справу має взятися Служба безпеки України.

У час війни слід бути, як ніколи, обережними, адже часто трапляються інциденти, коли люди підриваються на мінах, гранатах та іншій вибухівці. Про схожий інцидент, який стався у Дніпрі, повідомив мер Борис Філатов.

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"Новорічні подарунки" у вигляді гранат

У дописі Філатова йдеться, що Дніпро – це "дивовижне" місто, адже тут навіть на Новий Рік особливі "подарунки". Очевидно, що писав він це не без іронії.

Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок, гранат, мін та тротилових шашок,

– констатував чиновник.

Окрім того, він зазначив, що покладається на СБУ. Силовики повинні знайти людей, які викинули зброю просто-таки у смітник. Також Філатов опублікував світлини, що підтверджують його слова.

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Міський голова пообіцяв, що представники комунальних служб, які виявили ці неприємні "подарунки", отримають почесні грамоти та премії за пильність.

Однак все ж варто сказати, що найбільш небезпечною з точки зору мінуваннями є деокуповані території нашої держави. Експерти зазначають, що відступаючи, зокрема, з правобережжя Херсонщини, окупанти залишили на цих теренах величезну кількість вибухівки, яка може у будь-який момент вибухнути та травмувати людей. Тому людям в таких регіонах слід бути особливо обережними.



Як пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу

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